В Актюбинской области из болота спасено 7 человек

В Актюбинской области пропало 7 человек, в том числе 3 детей. На легковом автомобиле они выехали из с.ела Нура Иргизского района по проселочной дороге, сообщает Zakon.kz.

В результате поисковых работ, выяснилось, что эти граждане застряли в болотистой местности в 30 км от населенного пункта.

Благодаря оперативным действиям спасателей они были вызволены из плена и благополучно доставлены домой. В медицинской помощи никто не нуждался.

МЧС напоминает, что выезжать в плохую погоду на дорогу не безопасно! Берегите себя и своих близких!

Ранее сообщалось, что водитель чудом не пострадал в серьезной аварии в Алматы.

