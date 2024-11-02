В Актюбинской области из болота спасено 7 человек
Фото: pixabay
В Актюбинской области пропало 7 человек, в том числе 3 детей. На легковом автомобиле они выехали из с.ела Нура Иргизского района по проселочной дороге, сообщает Zakon.kz.
В результате поисковых работ, выяснилось, что эти граждане застряли в болотистой местности в 30 км от населенного пункта.
Благодаря оперативным действиям спасателей они были вызволены из плена и благополучно доставлены домой. В медицинской помощи никто не нуждался.
МЧС напоминает, что выезжать в плохую погоду на дорогу не безопасно! Берегите себя и своих близких!
Ранее сообщалось, что водитель чудом не пострадал в серьезной аварии в Алматы.
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