Автомобиль и гараж вспыхнули в Актюбинской области: спасатели вынесли опасный груз
Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области загорелись легковой автомобиль и гараж, сообщает Zakon.kz.
Пожар произошел на территории гаражного кооператива по улице Тауелсиздик. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС извлекли из гаража два кислородных баллона объемом по 70 л каждый. Оперативными и слаженными действиями спасателей удалось предотвратить возможное развитие опасной ситуации.
Пожар был полностью ликвидирован. Во время инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что грузовик сгорел на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.
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