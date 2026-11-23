В городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области загорелись легковой автомобиль и гараж, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел на территории гаражного кооператива по улице Тауелсиздик. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС извлекли из гаража два кислородных баллона объемом по 70 л каждый. Оперативными и слаженными действиями спасателей удалось предотвратить возможное развитие опасной ситуации.

Пожар был полностью ликвидирован. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что грузовик сгорел на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.