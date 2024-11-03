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Законодательство РК

Три вагона сошли с рельсов на станции в Карагандинской области

сход вагонов, поезд, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 11:52 Фото: АО "НК "КТЖ"
Три грузовых вагона сошли с рельсов на станции Шубарколь в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz

Инцидент случился 3 ноября 2024 года в 03:45 на частном подъездном пути АО "Шубарколь Комир".

"Составом управляла локомотивная бригада частной компании. Локомотив также принадлежит частному перевозчику", – сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
сход вагонов, поезд, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 11:52

Фото: АО "НК "КТЖ"

сход вагонов, поезд, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 11:52

Фото: АО "НК "КТЖ"

Отмечается, что происшествие не повлияло на движение других поездов.

9 октября 2024 года на станции Сурган произошел сход с рельсов электровоза и нескольких вагонов грузового поезда. Для ликвидации последствий были привлечены восстановительные поезда.

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