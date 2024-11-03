Три вагона сошли с рельсов на станции в Карагандинской области

Три грузовых вагона сошли с рельсов на станции Шубарколь в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz

Инцидент случился 3 ноября 2024 года в 03:45 на частном подъездном пути АО "Шубарколь Комир".

"Составом управляла локомотивная бригада частной компании. Локомотив также принадлежит частному перевозчику", – сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".

Фото: АО "НК "КТЖ"

Фото: АО "НК "КТЖ"

Отмечается, что происшествие не повлияло на движение других поездов.

9 октября 2024 года на станции Сурган произошел сход с рельсов электровоза и нескольких вагонов грузового поезда. Для ликвидации последствий были привлечены восстановительные поезда.