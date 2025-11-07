Восемь вагонов с рапсовым маслом сошли с рельсов в Акмолинской области
В Акмолинской области с рельсов сошли восемь грузовых вагонов. В цистернах находилось больше 100 тонн рапсового масла, сообщает Zakon.kz.
По информации КТК, происшествие случилось вечером на подъездном пути, примыкающем к станции Макинка. 12 вагонов-цистерн с рапсовым маслом самопроизвольно выехали на подъездной путь. Восемь из них сошли с рельсов. Из-за опрокинувшихся вагонов на участке пришлось экстренно остановить движение.
Отмечается, что аварийные бригады уже устранили повреждения. Обошлось без жертв.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
"Инцидент допущен по вине работников частной организации. Допущены задержки в движении поездов. Причины схода вагонов расследуются".Пресс-служба АО "НК "Казахстан темир жолы"
