Восемь вагонов с рапсовым маслом сошли с рельсов в Акмолинской области

В Акмолинской области с рельсов сошли восемь грузовых вагонов. В цистернах находилось больше 100 тонн рапсового масла, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, происшествие случилось вечером на подъездном пути, примыкающем к станции Макинка. 12 вагонов-цистерн с рапсовым маслом самопроизвольно выехали на подъездной путь. Восемь из них сошли с рельсов. Из-за опрокинувшихся вагонов на участке пришлось экстренно остановить движение.

Отмечается, что аварийные бригады уже устранили повреждения. Обошлось без жертв.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

"Инцидент допущен по вине работников частной организации. Допущены задержки в движении поездов. Причины схода вагонов расследуются". Пресс-служба АО "НК "Казахстан темир жолы"

