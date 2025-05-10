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Происшествия

Гвардейцы спасли в Астане девушку с приступом

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 12:21 Фото: akorda.kz
В Астане военнослужащие Национальной гвардии МВД РК помогли девушке, у которой недалеко от проезжей части внезапно случился приступ, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось в районе Салтанат сарайы. Девушке неожиданно стало плохо по пути от автобусной остановки. Ситуация требовала немедленного реагирования и гвардейцы не подвели.

Как рассказали в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК, старший лейтенант Бағлан Татей, лейтенант Адилет Муратов и рядовой Даниал Сарсенгалиев отвели девушку в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь.

"Когда девушка подошла к нам, было видно, что ей очень плохо – она шаталась и едва держалась на ногах. Мы сразу увели ее с проезжей части, чтобы исключить риск травмы. У нее началось что-то похожее на эпилептический приступ: руки дрожали, взгляд был расфокусирован. Мы положили пострадавшую на бок, поддерживали голову, старались не дать потерять сознание до приезда скорой. Постоянно говорили с ней, чтобы она не отключалась. Главное было – не дать ей упасть и навредить себе", – рассказал старший лейтенант Бағлан Татей.

Гвардейцы незамедлительно вызвали скорую помощь, которая вскоре доставила пострадавшую в городскую больницу.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции спасли 70-летнего мужчину, у которого на улице случился сердечный приступ: они оказали первую помощь и самостоятельно отвезли его в больницу, не дожидаясь скорой.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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