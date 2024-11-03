Автомобиль скатился кубарем в большой Алматинский канал
Автомобиль марки JAC JS4 двигался по проспекту Рыскулова в западном направлении.
Фото: Zakon.kz
Не доезжая улицы Волочаевская, напротив строящегося жилого комплекса водитель почувствовал, что у машины отказали тормоза. В это время он ехал по правому ряду.
Фото: Zakon.kz
Парень испугался и свернул в сторону.
Фото: Zakon.kz
В результате автомобиль вылетел с дороги, снес ограждение моста, дорожный знак, затем мачту уличного дорожного освещения и врезался в дерево.
Фото: Zakon.kz
Но на этом JAC не остановился. Далее автомобиль опрокинулся на бок, упал в осушенный большой Алматинский канал и еще несколько раз перевернулся.
Фото: Zakon.kz
В итоге машина вновь встала на колеса.
Фото: Zakon.kz
По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.
Фото: Zakon.kz
Водитель отделался легкими ушибами и испугом.
Фото: Zakon.kz
На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.
Ранее водитель чудом не пострадал в серьезной аварии в Алматы.