Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Автомобиль скатился кубарем в большой Алматинский канал

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 23:35 Фото: Zakon.kz
3 ноября в Алматы по проспекту Рыскулова произошла авария, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль марки JAC JS4 двигался по проспекту Рыскулова в западном направлении.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 23:35

Фото: Zakon.kz

Не доезжая улицы Волочаевская, напротив строящегося жилого комплекса водитель почувствовал, что у машины отказали тормоза. В это время он ехал по правому ряду.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 23:35

Фото: Zakon.kz

Парень испугался и свернул в сторону.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 23:35

Фото: Zakon.kz

В результате автомобиль вылетел с дороги, снес ограждение моста, дорожный знак, затем мачту уличного дорожного освещения и врезался в дерево.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 23:35

Фото: Zakon.kz

Но на этом JAC не остановился. Далее автомобиль опрокинулся на бок, упал в осушенный большой Алматинский канал и еще несколько раз перевернулся.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 23:35

Фото: Zakon.kz

В итоге машина вновь встала на колеса.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 23:35

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 23:35

Фото: Zakon.kz

Водитель отделался легкими ушибами и испугом.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 23:35

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее водитель чудом не пострадал в серьезной аварии в Алматы.

Читайте также

гвардейцы помогли девочке
Трехлетняя девочка выжила благодаря помощи гвардейцев в Туркестане
Вандалы повредили памятник в Акмолинской области
Вандалы повредили памятник воинам ВОВ в Акмолинской области
Елена Беляева
ДТП Алматы ДТП 2024 год Аварии Аварии
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
Эксперт Дана Утеген
Что думает эксперт о передаче услуг ЦОНов в Казахстане предпринимателям
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Новый вид мошенничества с садака: что важно знать казахстанцам
солнце
Земле угрожает гигантский солнечный протуберанец
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: