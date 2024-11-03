Автомобиль скатился кубарем в большой Алматинский канал

3 ноября в Алматы по проспекту Рыскулова произошла авария, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль марки JAC JS4 двигался по проспекту Рыскулова в западном направлении.

Фото: Zakon.kz

Не доезжая улицы Волочаевская, напротив строящегося жилого комплекса водитель почувствовал, что у машины отказали тормоза. В это время он ехал по правому ряду.

Фото: Zakon.kz

Парень испугался и свернул в сторону.

Фото: Zakon.kz

В результате автомобиль вылетел с дороги, снес ограждение моста, дорожный знак, затем мачту уличного дорожного освещения и врезался в дерево.

Фото: Zakon.kz

Но на этом JAC не остановился. Далее автомобиль опрокинулся на бок, упал в осушенный большой Алматинский канал и еще несколько раз перевернулся.

Фото: Zakon.kz

В итоге машина вновь встала на колеса.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Водитель отделался легкими ушибами и испугом.

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее водитель чудом не пострадал в серьезной аварии в Алматы.