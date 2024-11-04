Иностранец угнал в Астане дорогую иномарку и доехал почти до Балхаша
Фото: ДП Карагандинской области
В ночь на 4 ноября в Астане произошел угон авто. Задержали угонщика, который не владеет ни казахским, ни русским языком, далеко за городом, сообщает Zakon.kz.
По информации полиции Карагандинской области, ночью им поступило сообщение из Астаны о том, что неизвестный угнал автомобиль с паркинга.
"По предварительным данным, угонщик мог двигаться в сторону Караганды. Данная ориентировка поступила во все подразделения департамента полиции Карагандинской области. Вскоре патрульные полицейские на трассе Екатеринбург – Алматы, не доезжая 50 км до города Балхаша, задержали угнанный автомобиль", – сообщили в полиции.
Задержанный – 25-летний иностранец, и не может общаться ни на государственном, ни на русском языке.
"Инициатору розыска о задержании сообщено. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются", – резюмировали в ДП.
Ранее мы рассказывали о случае в Кокшетау, где мужчина пытался угнать сразу два авто.
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