Иностранец угнал в Астане дорогую иномарку и доехал почти до Балхаша

В ночь на 4 ноября в Астане произошел угон авто. Задержали угонщика, который не владеет ни казахским, ни русским языком, далеко за городом, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции Карагандинской области, ночью им поступило сообщение из Астаны о том, что неизвестный угнал автомобиль с паркинга.

"По предварительным данным, угонщик мог двигаться в сторону Караганды. Данная ориентировка поступила во все подразделения департамента полиции Карагандинской области. Вскоре патрульные полицейские на трассе Екатеринбург – Алматы, не доезжая 50 км до города Балхаша, задержали угнанный автомобиль", – сообщили в полиции.

Задержанный – 25-летний иностранец, и не может общаться ни на государственном, ни на русском языке.

"Инициатору розыска о задержании сообщено. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются", – резюмировали в ДП.

Ранее мы рассказывали о случае в Кокшетау, где мужчина пытался угнать сразу два авто.