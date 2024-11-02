Спасибо Казахстану: россияне с детьми застряли на трассе во время дождя по пути в Омск

Фото: скриншот видео

2 октября из-за дождя размыло грунт, в результате чего легковая машина граждан России застряла в грязевой массе и не смогла самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

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