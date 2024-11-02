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Законодательство РК

Спасибо Казахстану: россияне с детьми застряли на трассе во время дождя по пути в Омск

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 23:00 Фото: скриншот видео
2 октября из-за дождя размыло грунт, в результате чего легковая машина граждан России застряла в грязевой массе и не смогла самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

Спасатели отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги и сопроводили до ближайшего населенного пункта тяжелой техникой.

"Спасенные четверо человек, в том числе двое детей являются гражданами Российской Федерации. Глава семейства выразил свою благодарность казахстанским спасателям".Пресс-служба МЧС РК

Как выяснилось, семья направлялась в Омск.


"До Омска ехали. Спасибо Казахстану, ребятам. Вовремя приехали, все нормально. Детям воду привезли. У нас ее не было. Спасибо", – сказал глава семейства.

Ранее спасатели Темиртау помогли вызволить домашнюю собаку из колодца.

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