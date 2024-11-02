Спасибо Казахстану: россияне с детьми застряли на трассе во время дождя по пути в Омск
Фото: скриншот видео
2 октября из-за дождя размыло грунт, в результате чего легковая машина граждан России застряла в грязевой массе и не смогла самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.
Спасатели отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги и сопроводили до ближайшего населенного пункта тяжелой техникой.
"Спасенные четверо человек, в том числе двое детей являются гражданами Российской Федерации. Глава семейства выразил свою благодарность казахстанским спасателям".Пресс-служба МЧС РК
Как выяснилось, семья направлялась в Омск.
"До Омска ехали. Спасибо Казахстану, ребятам. Вовремя приехали, все нормально. Детям воду привезли. У нас ее не было. Спасибо", – сказал глава семейства.
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