Автобус с иностранцами и детьми сломался на трассе в Актюбинской области

В Айтекебийском районе на автодороге республиканского значения спасатели оперативно эвакуировали пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент – Пермь, сообщает Zakon.kz.

В результате технической неисправности транспортного средства в безопасное место были эвакуированы 90 человек, в том числе 46 детей. Среди пассажиров находились граждане Республики Таджикистан, а также Узбекистана и Российской Федерации.

В аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС, а также сотрудники ТМСП "Карабутак".

По время инцидента никто не пострадал. Пассажиры автобуса были эвакуированы в кемпинг, где размещены в безопасных условиях и обеспечены всем необходимым на время ожидания дальнейшего следования.

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