В Атбасаре пожарные спасли кричащую о помощи 77-летнюю бабушку

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В городе Атбасаре социальный работник, которой не открывала дверь ее подопечная 1947 года рождения, вызвала на помощь пожарных, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, поводом для тревоги и вызове экстренной службы послужили крики о помощи. "Прибывшие на место вызова спасатели, развернули трехколенную лестницу и поднялись на балкон третьего этажа. Войдя в квартиру, огнеборцы обнаружили пенсионерку, которая лежала в ванне и не могла самостоятельно подняться. Спасатели открыли дверь изнутри и передали женщину карете скорой медицинской помощи", – рассказали в министерстве. Ранее стало известно, кто первым помог пострадавшей от взрыва семье в Алматинской области. Читайте также Стало известно, кто первым помог пострадавшей от взрыва семье в Алматинской области

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