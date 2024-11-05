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В Атбасаре пожарные спасли кричащую о помощи 77-летнюю бабушку

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 18:33 Фото: скриншот видео
В городе Атбасаре социальный работник, которой не открывала дверь ее подопечная 1947 года рождения, вызвала на помощь пожарных, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, поводом для тревоги и вызове экстренной службы послужили крики о помощи.

"Прибывшие на место вызова спасатели, развернули трехколенную лестницу и поднялись на балкон третьего этажа. Войдя в квартиру, огнеборцы обнаружили пенсионерку, которая лежала в ванне и не могла самостоятельно подняться. Спасатели открыли дверь изнутри и передали женщину карете скорой медицинской помощи", – рассказали в министерстве.

Ранее стало известно, кто первым помог пострадавшей от взрыва семье в Алматинской области.

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