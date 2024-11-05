Стало известно, кто первым помог пострадавшей от взрыва семье в Алматинской области

Преподаватель кафедры физической подготовки Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова подполковник Елжас Джанузаков первым оказал помощь семье, пострадавшей от взрыва газа в частном доме, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в селе Еркин, Талгарского района, Алматинской области 1 ноября около 22:40.

"В тот поздний вечер Елжас Джанузаков вышел во двор за углем. Неожиданно на территории соседей раздался взрыв. Очевидец трагического события, не раздумывая, побежал к разрушенному и объятому огнем дому. Забежав внутрь горящего строения, он увидел в коридоре сидящего на полу оглушенного взрывом соседа. Вытащив мужчину на улицу, он передал его односельчанам", – рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

Как уточняется, взрывной волной была разрушена стена зала. Через образовавшийся пролом 20-летней дочери и 13-летнему сыну пострадавшей семьи удалось спастись.

"В доме оставалась хозяйка, звавшая на помощь. Накинув на себя ковер, он забежал на кухню. Попытки Елжаса вытащить соседку из-под завала были безуспешными. Ее нога застряла в тисках обрушившегося строения. Безжалостное пламя не позволило помочь раненой женщине", – отметили в министерстве.

Между тем спасатель героем себя не считает. Говорит, что не мог поступить иначе.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа в селе Еркин Алматинской области привел к трагедии: погибла 55-летняя женщина, ее муж получил тяжелые травмы.