77-летнюю бабушку спасли в Кокшетау
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Кокшетау социальный работник обратилась за помощью к спасателям после того, как ее подопечная продолжительное время не открывала дверь, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда, открыв дверь при помощи шанцевых инструментов, обнаружили лежащую на полу женщину.
"Пострадавшая была передана бригаде скорой медицинской помощи. МЧС рекомендует не оставлять без присмотра пожилых людей", – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что три человека застряли в снежном плену в Костанайской области.
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