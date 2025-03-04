77-летнюю бабушку спасли в Кокшетау

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Кокшетау социальный работник обратилась за помощью к спасателям после того, как ее подопечная продолжительное время не открывала дверь, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда, открыв дверь при помощи шанцевых инструментов, обнаружили лежащую на полу женщину. "Пострадавшая была передана бригаде скорой медицинской помощи. МЧС рекомендует не оставлять без присмотра пожилых людей", – отметили в ведомстве. Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что три человека застряли в снежном плену в Костанайской области.

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