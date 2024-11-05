Трех человек зажало в искореженном автомобиле после ДТП в Акмолинской области

Фото: В Акмолинской области спасли трех человек при ДТП

В страшном дорожно-транспортном происшествии удалось спасти жизни нескольких казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Крупная авария произошла 5 ноября на автодороге Акколь – Степногорск вблизи села Домбыралы. Именно там произошло столкновения двух легковых автомашин.

Как рассказали в ДЧС Акмолинской области, в результате аварии четыре человека получили различные травмы и трое были зажаты дверью.

"На место происшествия прибыли пожарные подразделения и сотрудники полиции. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели вскрыли сильно деформированную пассажирскую дверь и вытащили пострадавших", – отмечается в Telegram-канале ДЧС региона.

Спасенных передали карете "скорой помощи".

Ранее сообщалось, что в Актобе сильный ветер частично сорвал кровлю складского здания в районе Алматы. Кровля накрыла два легковых автомобиля, в одном из которых находились люди. Спасатели также вызволяли пострадавших с помощью специального оборудования.