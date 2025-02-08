Спасатели Акмолинской области вытащили водителя из искореженной машины

Фото: пресс-служба МЧС РК

В 10 км от г. Атбасара на трассе Алматы – Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия прибыли спасатели и извлекли водителя из салона автомашины с помощью гидравлических инструментов и передали бригаде скорой медицинской помощи. "Благодаря оперативным и умелым действиям спасателей был спасен один человек". Пресс-служба МЧС РК Ранее спасатели Акмолинской области потушили пожар в тракторе.

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