Спасатели Акмолинской области вытащили водителя из искореженной машины
Фото: пресс-служба МЧС РК
В 10 км от г. Атбасара на трассе Алматы – Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия прибыли спасатели и извлекли водителя из салона автомашины с помощью гидравлических инструментов и передали бригаде скорой медицинской помощи.
"Благодаря оперативным и умелым действиям спасателей был спасен один человек". Пресс-служба МЧС РК
Ранее спасатели Акмолинской области потушили пожар в тракторе.
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