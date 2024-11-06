Мороз, гололед и метель: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 7-8 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Жезказгане ожидаются ветер юго-западный, ночью 15-20, временами порывы 23-28, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более. В Караганде ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

Ночью на западе Атырауской области ожидается гололед, днем гололед. Ночью и утром на западе, юге области – туман. Ветер западный, юго-западный, днем на западе, юге области 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается гололед.

В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с. 7 ноября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более. Резкое понижение температуры воздуха от +8+13, на востоке области +3° до -3 +2°, на юге области +5°, 8 ноября с дальнейшим понижением до 0-5°, на востоке области -8°.



На севере, востоке, юге Абайской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, севере, в центре области порывы 23-28, временами 30 м/с и более. Резкое понижение температуры воздуха от +8+13°, на юге области +16° до -3+2°, на западе области -6°. В Семее ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.



В Мангистауской области ожидаются гололед, град. На северо-востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, юго-востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актау ночью ожидается гололед, днем – град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере в Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем – гололед, на западе, юге области ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на западе, юге области днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Днем ожидаются гололед, низовая метель.



Ночью на востоке, юге Костанайской области ожидается сильный снег. В Костанае ночью и утром ожидаются метель, гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью 15-20 м/с.

На западе, в центре Кызылординской области ожидается гололед. Сохраняется ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с, на севере области 23 м/с, днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде сохраняется ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман, гололед. Ветер северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, временами порывы 18 м/с.

В Алматы временами ожидается туман.

Ночью в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В районе Алакольских озер ожидается ветер юго-западный, порывы 30 м/с и более.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается низовая метель. На дорогах – гололедица. Ветер западный, юго-западный, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске ожидаются гололед, метель. Ветер западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Кокшетау ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

В Астане ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

7 ноября на севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере, в горных, предгорных районах области 15-20 м/с, 8 ноября днем в горных районах области порывы 25 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью от +5+10, на юге, западе, в предгорных районах области +13° до -1+4°, на севере, в горных районах области -4°, 8 ноября с дальнейшим понижением до 0-5°, в горных районах области -8°.



Ранее неутешительным прогнозом погоды на предстоящий четверг, 7 ноября 2024 года, поделились казахстанские синоптики. Подробнее можно узнать здесь.

