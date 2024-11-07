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Законодательство РК

Полицейские помогли пассажирам автобуса, который застрял по пути из Ташкента в Астану

полицейские помогли пассажирам автобуса, который застрял на трассе в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 20:42 Фото: polisia.kz
7 ноября пассажиры автобуса, следовавшего из Ташкента в Астану, в дороге стали заложниками резкой перемены погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, в 10-ти км от поселка Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинской области автобус перестал двигаться.

"Стоявший на обочине автобус заметили полицейские Шетского района. 13 пассажиров, из них трех женщин и двух водителей эвакуировали в ближайший населенный пункт. Полицейские расположили спасенных в кафе, где организовали горячее питание и отдых", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 8 ноября объявили штормовое предупреждение.

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Астана МВД РК Карагандинская область 2024 год Автобусы Полиция Ташкент
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