Полицейские помогли пассажирам автобуса, который застрял по пути из Ташкента в Астану

7 ноября пассажиры автобуса, следовавшего из Ташкента в Астану, в дороге стали заложниками резкой перемены погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, в 10-ти км от поселка Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинской области автобус перестал двигаться.

"Стоявший на обочине автобус заметили полицейские Шетского района. 13 пассажиров, из них трех женщин и двух водителей эвакуировали в ближайший населенный пункт. Полицейские расположили спасенных в кафе, где организовали горячее питание и отдых", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 8 ноября объявили штормовое предупреждение.