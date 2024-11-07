В каких регионах Казахстана ожидаются дожди, туман и метель

В 17 областях Казахстана на 8 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, в горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Улытауской области ожидаются гололед, метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются гололед, метель. Ночью и утром туман.

На западе, юге, востоке Карагандинской области ожидаются гололед, метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20, временами 23 м/с, днем на юге области 15-20 м/с. В Караганде ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке ожидается гололед. Днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный днем на севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гололед, днем низовая метель. Ветер северо-западный днем порывы 18 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер западный с переходом на южный ночью в центре, на юге области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидаются гололед, туман. Ветер западный ночью порывы 16 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, в центре Абайской области ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

В Актюбинской области на дорогах сохраняется гололедица.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается метель, днем на юге области ожидается низовая метель. Ветер западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, ночью временами 25 м/с. В Петропавловске ожидается ветер западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. Северо-восточный ветер, днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью ожидается туман. В Конаеве ветер северо-восточный, днем порывы 18 м/с.

Ночью на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается метель. Ветер юго-западный ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 25 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных и предгорных районах области туман, гололед. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, утром и днем в горных районах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ночью ожидается туман. Ветер западный, юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидается туман. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Ранее сообщалось, что атлантический циклон принесет снегопад, ливни и метель в Казахстан.