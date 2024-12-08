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Общество

Подсветку двух телевышек за 200 млн тенге отменили в Петропавловске

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 07:11 Фото: Telegram/Петропавловск news
В акимате Северо-Казахстанской области отменили подсветку старейшей телевышки по ул. Брусиловского и вышку "Казахтелекома" в областном центре, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал "Новости Петропавловска", на установку светодиодного оборудования и обслуживание предполагалось выделить 229,5 млн тенге из бюджета, распределив расходы на 2024 и 2025 годы. Но бурная реакция СМИ и общественности, напоминания о восстановлении региона после паводков и ремонт инфраструктуры, аннулировали дорогостоящий проект.

"Решение об отмене конкурса позволит перенаправить деньги на более важные задачи и сэкономит бюджет", – говорится в сообщении.

По мнению администрации Telegram-канала, данный случай – наглядный пример того, как внимание общественности влияет на принятие решений и демонстрирует, как внимание акимов к мнению населения может продуктивно повлиять на развитие региона.

А в Костанайской области двух акимов привлекли к дисциплинарной ответственности. В Амангельдинском и Мендыкаринском районах с начала отопительного сезона зафиксированы случаи нарушения теплоснабжения.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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