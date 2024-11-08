Спасатели МЧС не дали сдетонировать газовому баллону
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На территории одного из крестьянских хозяйств села Тонкерис в Акмолинской области произошло загорание будки, оборудованного под жилье, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к тушению огня.
Они вынесли из пламени три газовых баллона в безопасную зону.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожар ликвидирован на площади 50 кв.м.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавших нет, причина инцидента устанавливается.
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