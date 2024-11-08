Спасатели МЧС не дали сдетонировать газовому баллону

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

На территории одного из крестьянских хозяйств села Тонкерис в Акмолинской области произошло загорание будки, оборудованного под жилье, сообщает Zakon.kz.

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