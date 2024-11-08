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Законодательство РК

Спасатели МЧС не дали сдетонировать газовому баллону

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 03:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На территории одного из крестьянских хозяйств села Тонкерис в Акмолинской области произошло загорание будки, оборудованного под жилье, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к тушению огня.

Они вынесли из пламени три газовых баллона в безопасную зону.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 03:06

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар ликвидирован на площади 50 кв.м.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 03:06

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших нет, причина инцидента устанавливается.

Ранее в Астане маршрутный автобус сбил пешехода на светофоре.

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