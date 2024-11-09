Вертолет упал в Актюбинской области: есть погибший
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Актюбинской области сегодня, 9 ноября 2024 года, совершил жесткую посадку вертолет. Об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Из заявления ведомства следует, что сообщение о "жесткой посадке" вертолета в районе села Сарыжар Мартукского района поступило в 11:40 на 112. Воздушное судно принадлежит Министерству обороны РК.
"На место происшествия направлены силы и средства ДЧС: 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Прибывшие на место спасатели МЧС ликвидировали возгорание".Пресс-служба МЧС РК
Согласно информации, на борту вертолета Ми-8 было три человека.
"Один из них погиб. Двое пострадавших были доставлены в город Актобе на самолете ЯК-40 ВИСВО МО РК".Пресс-служба МЧС РК
В Министерстве по ЧС добавили, что "информация о происшествии уточняется".
Позднее по данному факту официальное заявление распространило Министерство обороны Казахстана.
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