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Законодательство РК

Вертолет упал в Актюбинской области: есть погибший

Вертолет упал в Актюбинской области: есть погибший, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 12:38 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Актюбинской области сегодня, 9 ноября 2024 года, совершил жесткую посадку вертолет. Об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из заявления ведомства следует, что сообщение о "жесткой посадке" вертолета в районе села Сарыжар Мартукского района поступило в 11:40 на 112. Воздушное судно принадлежит Министерству обороны РК.

"На место происшествия направлены силы и средства ДЧС: 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Прибывшие на место спасатели МЧС ликвидировали возгорание".Пресс-служба МЧС РК

Согласно информации, на борту вертолета Ми-8 было три человека.

"Один из них погиб. Двое пострадавших были доставлены в город Актобе на самолете ЯК-40 ВИСВО МО РК".Пресс-служба МЧС РК

В Министерстве по ЧС добавили, что "информация о происшествии уточняется".

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Позднее по данному факту официальное заявление распространило Министерство обороны Казахстана.

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