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Жесткая посадка вертолета: Минобороны сделало заявление

Жесткая посадка вертолета: Минобороны сделало заявление, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 12:44 Фото: пресс-служба МЧС РК
Министерство обороны Казахстана распространило официальное заявление по вертолету, который сегодня, 9 ноября 2024 года, совершил жесткую посадку в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны совершил жесткую посадку "при совершении учебно-тренировочного полета".

"На борту находились три члена экипажа, двое доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из членов экипажа скончался. Предварительная причина авиационного инцидента – техническая неисправность. Обстоятельства происшествия выясняются".Пресс-служба МО РК

В оборонном ведомстве отметили, что на месте работает межведомственная оперативная группа.

"Руководство Вооруженных сил и командование Сил воздушной обороны выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Его родным, а также пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь".Пресс-служба МО РК

О том, что вертолет совершил жесткую посадку в Актюбинской области, ранее сообщили в МЧС Казахстана. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. На борту Ми-8 было три человека: один из них погиб, двоих госпитализировали.

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