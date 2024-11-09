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Появились первые кадры с места падения вертолета в Актюбинской области

Военная спецтехника, военные вертолеты, военный вертолет , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 13:01 Фото: akorda.kz
В Сети появились первые кадры с места крушения вертолета, которое произошло сегодня, 9 ноября 2024 года, в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места тушения опубликовало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана.

Появились первые кадры с места крушения вертолета в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 13:01

Фото: пресс-служба МЧС РК

Появились первые кадры с места крушения вертолета в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 13:01

Фото: пресс-служба МЧС РК

О том, что вертолет совершил жесткую посадку в Актюбинской области, ранее сообщили в МЧС Казахстана. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. На борту Ми-8 было три человека: один из них погиб, двоих госпитализировали.

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