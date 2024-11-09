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Законодательство РК

Падение вертолета Ми-8: Минобороны раскрыло новые подробности

Падение вертолета Ми-8: Минобороны раскрыло новые подробности, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 15:43 Фото: Telegram/modgovkz
Министерство обороны Казахстана 9 ноября 2024 года распространило второе официальное сообщение по авиационному происшествию в Актюбинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что по поручению министра обороны РК на место происшествия прибыла специальная комиссия во главе с заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны, генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.

"Вертолеты Ми-8 стоят на вооружении Сил воздушной обороны с момента обретения независимости Республики Казахстан. Этот тип техники используется более чем в 50 странах мира и благодаря своей многофункциональности и надежности является одним из самых востребованных вертолетов. На данном вертолете последний капитальный ремонт был выполнен в 2023 году на базе "Авиационно-ремонтного завода 405" в Алматы".Пресс-служба МО РК

В оборонном ведомстве заявили, что "все регламентные работы, включая предполетную подготовку, были выполнены в полном соответствии с установленными нормативами".

"Экипаж вертолета имел значительный опыт и был профессионально подготовлен для выполнения задач в сложных метеорологических условиях как днем, так и ночью, включая действия в экстренных ситуациях".Пресс-служба МО РК

По предварительным данным, причиной авиационного инцидента могла стать техническая неисправность.

"Окончательные выводы будут сделаны по результатам следственных мероприятий. Пострадавшие члены экипажа обеспечены всей необходимой медицинской помощью и находятся под наблюдением специалистов. Родственникам погибшего военнослужащего будет оказана материальная помощь и всесторонняя поддержка", – добавили в пресс-службе Минобороны РК.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области упал вертолет. По данным МЧС, авиационный инцидент произошел 9 ноября 2024 года в селе Сарыжар Мартукского района. На борту Ми-8 (принадлежит Минобороны) было три человека: один из них погиб, двоих госпитализировали. По факту падения вертолета возбуждено уголовное дело.

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Позднее по данному факту официальное заявление распространило Министерство обороны Казахстана. Из него следовало, что предварительная причина – техническая неисправность. О состоянии выживших при падении вертолета можете узнать здесь.

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