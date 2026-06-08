Чудом осталась жива: свидетель рассказала страшные подробности ДТП на аль-Фараби

8 июня в СМУС Алматы одна из свидетельниц дала ценные показания и рассказала новые подробности ДТП на аль-Фараби, которое произошло 21 марта и унесло жизни троих человек, сообщает Zakon.kz.

В суде допросили свидетеля Назыгум Шамахунову. Она рассказала, что за неделю до происшествия познакомилась с Адамом Мархиевым – другом подсудимого Александа Пака. Именно они заехали за ней и забрали посидеть в увеселительном заведении.

"Я познакомилась с Адамом, а Александр был в этой компании. Мы обменялись контактами, но никак не связывались. 20 марта к вечеру Адам позвонил, предложил встретиться. Через 15 минут за мной приехали он и Александр на Zeekr. Мы поехали в ресторан. В принципе, все было нормально. Так как я особо никого не знала, поэтому общалась с Адамом. Потом приехала моя знакомая и мы с ней все обсуждали". Назыгум Шамахунова

Свидетельница призналась, что заказала алкоголь и хорошо выпила.

"Я заказала только сырную тарелку, белое вино и все. Пили ли другие, я не обратила внимание, потому что постоянно заходил официант, что-то заносил и выносил. Что Александр заказывал, я не видела из-за того, что мы особо не общались и не было в этом надобности. Я быстро пьянею. Сначала был бокал, потом бутылка. Я выпила нормальное количество... На допросе мне сказали, что был чек, где указано приличное количество алкоголя, значит, алкоголь все-таки на столе был. Чтобы я расслабилась, мне достаточно пяти бокалов вина. Но как, допустим, в чеке – три бутылки, столько я точно не выпила, потому тогда точно была бы совсем никакая". Назыгум Шамахунова

Девушка призналась, что в ночь трагедии собиралась вместе с подсудимым уехать домой, однако в последние секунды все решилось иначе.

"Мы начали собираться домой, все были адекватные. Не скажу, что кто-то был пьяный. По пути на парковку Александр Пак предложил довезти домой, я согласилась, никаких подозрений он не вызвал. До того, как мы сели, он сказал, мол, пусть довезет другой, потому что ему не по пути. После этого все сели по машинам и начали разъезжаться". Назыгум Шамахунова

По ее словам, Александр Пак первым выехал вниз по улице Достык.

"Мы были четвертые. Мы повернули по аль-Фараби. Я увидела страшную картину. Подумала, наши или нет, но белой машины у нас не было. Мы вышли, стали помогать. Но приехала полиция, разогнала нас. Мы поехали домой. Было грустно. Мы доехали до ТРЦ "Есентай-молл", позвонил парень, который, как я поняла, был с нами в этот вечер. Он спросил, где мы. Мы спокойно ответили, что домой едем. Он сказал: "Вы не видели аварию? Там Александр. У него переломы. Там все страшно". Мы развернулись, поехали обратно. Остановились и поняли, что от сильного удара Александра машина далеко отлетела, что мы ранее даже не заметили ее. У меня была паника. Из-за того, что в этой машине должна была сидеть я, ведь он должен был отвезти меня домой. Меня сильно все шокировало. Я сразу протрезвела. Спросила у полиции и врачей, жив ли водитель. Мне сказали, что он в 12 больнице. Подъезжала какая-то машина, я сразу ее остановила в шоковом состоянии и попросила подвезти. Как-то доехала, там все были остальные и была суета". Назыгум Шамахунова

21 марта 2026 года стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Водитель Zeekr в суде вину признал. 8 июня на процессе потерпевшие стороны заявили, что просили обвиняемого, и просили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.