Зачем в Бурабае тоннами собирают сосновые шишки

В государственном национальном природном парке (ГНПП) "Бурабай" начался сбор шишек сосны для подготовки семян будущих лесных посадок. В этом году план по сбору шишек составляет 5000 кг, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что в течение зимнего сезона лесники высушат шишки, извлекут из них семена, а весной высадят их в питомнике для выращивания сеянцев сосны.

"Наш национальный парк богат сосновыми лесами, известными своим целебным воздухом. Сосны выделяют фитонциды, помогающие в лечении легочных заболеваний. Однако немногие гости, приезжающие в парк, осознают, сколько труда вкладывают специалисты нацпарка в уход за лесом. Деревья подвержены болезням, страдают от пожаров, стареют. Чтобы сохранить густоту и здоровье лесов, лесники ежегодно проводят подсадку двухлетними саженцами, выращенными в питомнике". Бауыржан Махметов, заместитель директора и главный лесничий парка

Сбор шишек сосны обыкновенной – процесс, который осуществляется с ноября по март. Качество собранных шишек варьируется из года в год в зависимости от урожая, что сказывается на будущем лесовосстановлении.

Цикл переработки шишек включает в себя несколько этапов: сортировку, извлечение семян, обескрыливание, очистку от примесей, сортировку семян и их просушку до нужной влажности (12-15%). Только после этих процедур подготовленные семена высаживаются в питомниках, где из них прорастают саженцы, которые в двухлетнем возрасте пересаживаются на лесные участки.

Таким образом, сбор шишек – это важный шаг к сохранению и восстановлению уникальных лесов региона, обеспечивающий экологическую устойчивость и здоровье природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября парковка на территории поляны Абылай хана в курортной зоне Бурабай станет платной.