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Законодательство РК

Заставляли покупать оборудование: в автосалонах ЗКО выявили нарушения

Покупка машины, автомобиль, оформление машины, автокредитование , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 16:01 Фото: pexels
На нарушения в автосалонах Уральска пожаловались жители Западно-Казахстанской области в региональный Департамент торговли и защиты прав потребителей, сообщает Zakon.kz.

Покупатели рассказали, что во время приобретения автомобилей, их принуждали покупать дополнительные товары и услуги, пишет "Мой город".

"В одном случае клиенту предложили приобрести автомобиль только если он купит дополнительное оборудование на 200 000 тенге. В другом случае женщину заставили приобрести запчасти в автосервисе при ремонте машины у них".

В Департаменте напомнили, что согласно статьи 8-1 Закона РК "О защите прав потребителей" навязывание дополнительных покупок нарушает права потребителей. Также по статье 28 Закона продавец обязан предоставить свободный выбор товаров, услуг и не может принуждать к покупке ненужных вещей или услуг. Запрещено связывать приобретение одного товара с обязательной покупкой другого.

"Такие действия нарушают права потребителей. Продавец обязан обеспечить свободный выбор и не принуждать к покупке ненужных товаров. Запрещено требовать обязательную покупку других товаров или услуг, кроме случаев, предусмотренных законом", – отметили в ведомстве.

Покупателям напомнили, что если им навязали дополнительный товар, они имеют право оформить претензию на возмещение убытков. Ее можно передать лично продавцу, отправить заказным письмом или на электронную почту.

Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал, когда в Казахстане появится свой автомобиль.

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