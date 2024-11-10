Полицейские в Акмолинской области задержали пьяного водителя автобуса с 40 пассажирами

Сотрудники полиции Акмолинской области 10 ноября предотвратили потенциальное ДТП, остановив пассажирский автобус, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, инцидент произошел на 232-м километре автодороги Астана – Петропавловск. Патрульные остановили автобус марки Van Hool, в котором находились 40 пассажиров, следовавших из Шымкента. За рулем транспортного средства был 50-летний житель Туркестанской области.

"При проверке документов и разговоре с водителем полицейские почувствовали запах алкоголя. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование в больнице Бурабайского района, где было установлено, что он находился в состоянии легкого алкогольного опьянения", — сообщили в ведомстве.

По данному факту в отношении водителя возбуждено административное дело по статье 608 часть 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Автобус продолжил движение с другим водителем до места назначения.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Астане маршрутный автобус сбил пешехода на светофоре.

