Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полицейские в Акмолинской области задержали пьяного водителя автобуса с 40 пассажирами

Общественный транспорт, автобус, междугородние перевозки, межобластные автобусы, межгород , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 20:23 Фото: Zakon.kz
Сотрудники полиции Акмолинской области 10 ноября предотвратили потенциальное ДТП, остановив пассажирский автобус, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, инцидент произошел на 232-м километре автодороги Астана – Петропавловск. Патрульные остановили автобус марки Van Hool, в котором находились 40 пассажиров, следовавших из Шымкента. За рулем транспортного средства был 50-летний житель Туркестанской области.

"При проверке документов и разговоре с водителем полицейские почувствовали запах алкоголя. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование в больнице Бурабайского района, где было установлено, что он находился в состоянии легкого алкогольного опьянения", — сообщили в ведомстве.

По данному факту в отношении водителя возбуждено административное дело по статье 608 часть 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Автобус продолжил движение с другим водителем до места назначения.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Астане маршрутный автобус сбил пешехода на светофоре. 

Читайте также

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка
Начальника депо в Актюбинской области посадили за взятку в 1,5 млн тенге
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции
Преступную группу "кротов" задержали полицейские в Астане
Покупка машины, автомобиль, оформление машины, автокредитование
Заставляли покупать оборудование: в автосалонах ЗКО выявили нарушения
Диана Абдуллаева
Акмолинская область 2024 год Автобусы Общественный транспорт Штрафы Водители
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы сменили гражданство, но не сдали паспорта РК, их выдворили, США, Россия
Бывшие казахстанцы прилетели из США и России в Алматы, но их не пустили в страну
Конкурс &quot;Мисс Земля&quot; определил самую красивую девушку планеты
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
Доберман
Пять самых мстительных пород собак: кого лучше не обижать
Какие породы кошек лучше не выпускать из дома на улицу
Какие породы кошек лучше не выпускать на улицу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: