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Законодательство РК

Пьяный водитель претворился пассажиром в Костанайской области

эвакуатор Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
25 ноября сотрудники патрульной полиции в городе Тобыл остановили водителя "Мерседеса", который с 2017 года не имеет права управления автомобилем. Более того он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

После остановки 34-летний водитель пересел на переднее пассажирское сиденье и заявил, что является пассажиром. Его не смутило, что в салоне авто кроме него никого не было.

Нарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной 608 КоАП РК - "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения".

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Автомобиль водворен на штрафстоянку. Костанайский районный суд в тот же день вынес решение: 20 суток административного ареста.

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