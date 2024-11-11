В Конаеве задержали 18-летнего вандала

В Конаеве задержали 18-летнего местного жителя, который в ночь на 11 ноября повредил цветочную клумбу в центре города, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД страны, в отношении мужчины возбуждено административное дело по факту мелкого хулиганства. Суд признал его виновным и приговорил к 10 суткам административного ареста, а также обязал возместить причиненный ущерб.

Правоохранительные органы напоминают – закон и порядок стоят на первом месте.

"Даже мелкие правонарушения не останутся без последствий", – предупреждают полицейские.

Также на казахстанской трассе задержали военного командира с крупной партией наркотиков.