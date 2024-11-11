В Конаеве задержали 18-летнего вандала
Фото: Zakon.kz
В Конаеве задержали 18-летнего местного жителя, который в ночь на 11 ноября повредил цветочную клумбу в центре города, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МВД страны, в отношении мужчины возбуждено административное дело по факту мелкого хулиганства. Суд признал его виновным и приговорил к 10 суткам административного ареста, а также обязал возместить причиненный ущерб.
Правоохранительные органы напоминают – закон и порядок стоят на первом месте.
"Даже мелкие правонарушения не останутся без последствий", – предупреждают полицейские.
Также на казахстанской трассе задержали военного командира с крупной партией наркотиков.
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