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Военного командира с крупной партией наркотиков задержали на трассе в Казахстане

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 11:44 Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области задержали командира дивизиона вооруженных сил Сарыозекского военного гарнизона, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что майора задержали с крупной партией наркотиков.

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали информацию.

"10 ноября на автодороге Балхаш – Сарышаган в ходе патрулирования батальоном патрульной полиции остановлена автомашина Geely Coolray, управляемая 31-летним гражданином. Причиной остановки стало нарушение правил дорожного движения (без государственных номерных знаков). В процессе осмотра автомобиля в багажном отделении обнаружено 18 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 12 кг. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая подтвердила подозрения в наличии запрещенного вещества", – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.


"Полиция продолжит усиленную работу по пресечению наркопреступлений для обеспечения безопасности граждан и предотвращения распространения наркотиков", – отметили в регионе.

Утром 11 ноября полиция Алматы рассказала о задержании в одном из ЖК двоих мужчин с 156 пакетами с порошкообразным веществом белого цвета, 5 тыс. рекламных наклеек с QR-кодом сайта по продаже наркотических веществ.

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