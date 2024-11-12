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В ЗКО задержали интернет-мошенников, обещавших "улучшить кредитную историю"

Полиция , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 20:19 Фото: polisia.kz
Полицейскими Кызылординской области в ходе проведения специальных оперативно-следственных мероприятий была установлена и задержана преступная группа в Западно-Казахстанской области. Размер причиненного ею ущерба оценивают как особо крупный, сообщает Zakon.kz.

Группа систематически занималась интернет-мошенничеством на территории республики, отметили в полиции.

"Подозреваемые дистанционно передавали пользователям социальных сетей из Кызылординской области ложную информацию: "улучшим кредитную историю и сделаем программу для получения денег", маскируя свой IP-адрес и банковский счет, с которого они снимали деньги", – говорится в сообщении.

Во время обыска стражи порядка изъяли 16 мобильных телефонов, несколько использованных SIM-карт, роутер и наличные в сумме 3,5 млн тенге.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Их подозревают в хищении средств на общую сумму 45 млн тенге.

Мошенники ищут все новые пути обмана. Ранее казахстанцев предупредили о махинациях, связанных с работой за границей.

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