Чиновник продал за бесценок два участка стоимостью почти 120 млн тенге в ЗКО

В Западно-Казахстанской области осужден руководитель Отдела земельных отношений района Байтерек за незаконное представление земельных участков, что повлекло причинение ущерба государству в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

При проверке законности предоставления земельных участков прокуратурой района Байтерек ЗКО установлено, что одному гражданину рядом с областным центром (Уральск) в частную собственность переданы два крупных делимых земельных участка общей площадью 40 га (400 000 кв. м – 4000 соток земли) с целевым назначением "для ведения садоводства и дачного строительства".

"Выкупная цена у государства дачных земельных участков оказалась крайне занижена и составила всего лишь 765 тыс. тенге за 4000 соток земли. Реальная кадастровая стоимость земельных участков составила бы 119,8 млн тенге. Тем самым государству причинен ущерб в особо крупном размере", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры ЗКО 18 января 2024 года.

На основании этого, материалы прокурорской проверки зарегистрированы в ЕРДР и по нему начато досудебное расследование по факту злоупотребления служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, в отношении руководителя районного отдела земельных отношений.

Расследование уголовного дела поручено специальным прокурорам Западно-Казахстанской области.

"Приговором суда руководитель Отдела земельных отношений района Байтерек признан виновным по п. 3 ч. 4 ст. 361 ("Злоупотребление должностными полномочиями". – Прим. ред.) УК РК и осужден к трем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности". Прокуратура ЗКО

В надзорном органе отметили, что исковое заявление о возмещении ущерба государству удовлетворено.

Приговор не вступил в законную силу.

В прокуратуре ЗКО не уточнили имя осужденного чиновника. Но, как следует из информации, размещенной на сайте акимата района Байтерек, с ноября 2022 года и по настоящее время руководителем Отдела земельных отношений района Бәйтерек является Александр Полежаев.

Фото: gov.kz

Материал по теме Резонансные дела 2023 года: Генпрокуратура раскрыла подробности

О том, что изменилось в Правилах продажи земельных участков на электронных торгах, можете узнать по ссылке.