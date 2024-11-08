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Двойное убийство произошло в Таразе

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 15:26 Фото: Zakon.kz
В Таразе полиция расследует убийство двух женщин, сообщает Zakon.kz.

Информация о произошедшем появилась в соцсетях. Паблик Halyqstan пишет, что 7 ноября вечером на съемной квартире в центре города нашли тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Одна из них является жительницей города Алматы, другая – Тараза.

В пресс-службе ДП Жамбылской области прокомментировали случившееся.

"По факту убийства начато досудебное расследование. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство Департамента полиции Жамбылской области. Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для установления и задержания подозреваемого", – сообщили в ведомстве.

Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Между тем в Атырау полиция расследует убийство девушки, тело которой сбросили в Урал. 

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