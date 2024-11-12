Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Убийство на мальчишнике в Кокшетау: стали известны новые подробности

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 21:36 Фото: akorda.kz
Громкое преступление потрясло жителей Кокшетау прошлой ночью. В одном из развлекательных заведений города жестоко убили 21-летнего парня, отпраздновавшего накануне свою помолвку. О подробностях роковой ночи – в материале Zakon.kz.

Около суток потерпевший успел пробыть в статусе жениха. Важное событие и стало причиной дружеской встречи в вечер понедельника.

Новоиспеченный семьянин и четыре его товарища отдыхали в тесном кругу. По словам очевидцев, конфликт, переросший в драку, возник с посетителем, отдыхающим за другим столом.

"Не думаю, что они могли быть знакомы до этого, сидели в разных компаниях. Первый конфликт случился еще в зале, но только на словах. Когда убитый с друзьями отправился в комнату для курения, за ними последовал и мужчина с соседнего стола. Он с компанией пришел раньше, выпивал. За столом были девушки. Может быть, хотел произвести впечатление таким образом. Там как было, уже не знаю. Но уже потом узнал, что парня убили ножом. Возможно, там их спор продолжился, и мужчина вытащил нож. Я так думаю", – рассказал один из очевидцев.

Потерпевший получил несколько ножевых ранений. Полицию и скорую помощь вызвал один из посетителей. Но спасти парня не удалось. До его 22-летия оставалось чуть больше двух недель.

По информации департамента полиции Акмолинской области, подозреваемый в убийстве и другие участники конфликта водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия. В правоохранительных органах заверили, что дело находится на контроле руководства.

Читайте также

Полиция
В ЗКО задержали интернет-мошенников, обещавших "улучшить кредитную историю"
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
Убийство в день бракосочетания: молодого парня убили в клубе в Кокшетау
Густой черный дым в районе Есиль в Астане, горел паркинг
Густой дым из подземного паркинга в Астане: названа причина
Карина Негметова
Акмолинская область Кокшетау 2024 год Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы
Когда Алматы накроет снегопад
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
Бектенов поручил провести рейды и обходы в частном секторе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: