Убийство на мальчишнике в Кокшетау: стали известны новые подробности

Громкое преступление потрясло жителей Кокшетау прошлой ночью. В одном из развлекательных заведений города жестоко убили 21-летнего парня, отпраздновавшего накануне свою помолвку. О подробностях роковой ночи – в материале Zakon.kz.

Около суток потерпевший успел пробыть в статусе жениха. Важное событие и стало причиной дружеской встречи в вечер понедельника.

Новоиспеченный семьянин и четыре его товарища отдыхали в тесном кругу. По словам очевидцев, конфликт, переросший в драку, возник с посетителем, отдыхающим за другим столом.

"Не думаю, что они могли быть знакомы до этого, сидели в разных компаниях. Первый конфликт случился еще в зале, но только на словах. Когда убитый с друзьями отправился в комнату для курения, за ними последовал и мужчина с соседнего стола. Он с компанией пришел раньше, выпивал. За столом были девушки. Может быть, хотел произвести впечатление таким образом. Там как было, уже не знаю. Но уже потом узнал, что парня убили ножом. Возможно, там их спор продолжился, и мужчина вытащил нож. Я так думаю", – рассказал один из очевидцев.

Потерпевший получил несколько ножевых ранений. Полицию и скорую помощь вызвал один из посетителей. Но спасти парня не удалось. До его 22-летия оставалось чуть больше двух недель.

По информации департамента полиции Акмолинской области, подозреваемый в убийстве и другие участники конфликта водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия. В правоохранительных органах заверили, что дело находится на контроле руководства.