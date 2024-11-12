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Сотрудники МЧС спасли два маленьких ребенка в Астане

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 02:06 Фото: unsplash
Инцидент произошел в одной из столичных многоэтажек по ул. А-102, где два малыша закрылись в квартире, когда мама вышла к соседям и не смогла открыть дверь, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью шанцевых инструментов проникли в квартиру.

Убедившись, что дети не пострадали их передали матери.

МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра.

Ранее огнеборцы предотвратили взрыв во время крупного пожара в Павлодарской области.

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