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В Актобе вызволили из многоэтажного дома двух маленьких детей

Дети у окна, окно, выпал из окна, , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 08:11 Фото: unsplash
Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек областного центра. Два малыша закрылись на щеколду, когда родители вышли на улицу, и не смогли открыть дверь, сообщает Zakon.kz.

Чтобы вызволить детей, пришлось обращаться к помощи спасателей. Специалисты проникли в квартиру через оконную решетку, которую вскрыли с помощью гидравлических инструментов.

При входе в квартиру послышался плачь испуганных младенцев. Дети не пострадали. Медицинская помощь им тоже не понадобилась.

Ранее сообщалось, что сестер-близнецов спасли врачи после страшной аварии в Алматинской области.

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