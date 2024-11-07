В Актобе вызволили из многоэтажного дома двух маленьких детей
Фото: unsplash
Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек областного центра. Два малыша закрылись на щеколду, когда родители вышли на улицу, и не смогли открыть дверь, сообщает Zakon.kz.
Чтобы вызволить детей, пришлось обращаться к помощи спасателей. Специалисты проникли в квартиру через оконную решетку, которую вскрыли с помощью гидравлических инструментов.
При входе в квартиру послышался плачь испуганных младенцев. Дети не пострадали. Медицинская помощь им тоже не понадобилась.
Ранее сообщалось, что сестер-близнецов спасли врачи после страшной аварии в Алматинской области.
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