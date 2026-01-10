Оказавшегося в ловушке ребенка спасли сотрудники МЧС в Кокшетау

Фото: МЧС РК

Спасатели получили сигнал о необходимости открыть дверь одной из квартир в многоквартирном доме. Ключ сломался в двери, в самой квартире остался ребенок, сообщает Zakon.kz.

9-летняя девочка осталась совсем одна в "ловушке" собственного дома. Прибывшие сотрудники МЧС оперативно с помощью специального гидравлического инструмента вскрыли входную дверь и вошли внутрь квартиры. Малышка не пострадала. "МЧС напоминает: не оставляйте детей одних даже на короткое время", – подчеркнули в ведомстве. Ранее в городе Тобыле произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Возгорание возникло на первом этаже – в спальном помещении одной из квартир. Есть пострадавший.

