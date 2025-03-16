Крупный пожар вспыхнул в двухэтажном кафе в Шымкенте
Фото: МЧС РК
В Каратауском районе Шымкента 16 марта произошел пожар в двухэтажном кафе на улице О. Жанибекова, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, возгорание произошло в помещении кухни и комнате технического персонала. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, тушение велось по повышенному рангу.
"До прибытия противопожарной службы администрация и персонал кафе эвакуировались самостоятельно. Посетителей в здании не было. Пострадавших нет, угрозы распространения огня на другие здания не возникло", – уточнили в МЧС.
К ликвидации возгорания были привлечены 22 единицы техники и 74 человека личного состава. Пожар полностью потушен на площади 250 кв. м.
Ранее сообщалось о другом происшествии. 500 квадратных метров охватил пожар на шинном заводе в Алматинской области.
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