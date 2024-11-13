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Кокаин, индийская марихуана и мефедрон: крупную партию наркотиков нашли на съемной квартире в Астане

Кокаин, индийская марихуана и мефедрон: крупную партию наркотиков нашли на съемной квартире в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 10:06 Фото: YouTube/mvdkontent
Сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана изъяли крупные партии наркотиков в Астане и Караганде. Об этом 13 ноября 2024 года проинформировали в пресс-службе МВД, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов, в Астане сотрудниками полиции задержана 35-летняя закладчица, которая на съемной квартире расфасовывала наркотики.

"В ходе личного обыска у задержанной изъято 350 свертков и два больших полиэтиленовых пакета с синтетическими наркотиками. При проведении обысковых мероприятий квартиры также изъято более 1,5 тыс. свертков, подготовленных для закладок, четыре свертка весом по 1,5 кг, более 5 тыс. zip-lock пакетов, весы и приспособления для расфасовки наркотиков. Всего у задержанной изъято более 6 кг наркотиков, из них свыше 4 кг мефедрона и более 2 кг индийской марихуаны и 8 гр. кокаина", – сообщил он.

А в Караганде задержан 53-летний мужчина, который на балконе своей квартиры хранил более 10 кг гашиша. В результате проведенной работы в незаконный оборот не допущено свыше 35 тыс. доз наркотических веществ. В настоящее вышеуказанные лица водворены в изолятор временного содержания.

"Указанные противозаконные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – напомнили в МВД РК.

11 ноября 2024 года стало известно, что наркотики на 7,5 млрд тенге изъяли полицейские в Казахстане.

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