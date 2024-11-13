Кокаин, индийская марихуана и мефедрон: крупную партию наркотиков нашли на съемной квартире в Астане
Как рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов, в Астане сотрудниками полиции задержана 35-летняя закладчица, которая на съемной квартире расфасовывала наркотики.
"В ходе личного обыска у задержанной изъято 350 свертков и два больших полиэтиленовых пакета с синтетическими наркотиками. При проведении обысковых мероприятий квартиры также изъято более 1,5 тыс. свертков, подготовленных для закладок, четыре свертка весом по 1,5 кг, более 5 тыс. zip-lock пакетов, весы и приспособления для расфасовки наркотиков. Всего у задержанной изъято более 6 кг наркотиков, из них свыше 4 кг мефедрона и более 2 кг индийской марихуаны и 8 гр. кокаина", – сообщил он.
А в Караганде задержан 53-летний мужчина, который на балконе своей квартиры хранил более 10 кг гашиша. В результате проведенной работы в незаконный оборот не допущено свыше 35 тыс. доз наркотических веществ. В настоящее вышеуказанные лица водворены в изолятор временного содержания.
"Указанные противозаконные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – напомнили в МВД РК.
11 ноября 2024 года стало известно, что наркотики на 7,5 млрд тенге изъяли полицейские в Казахстане.