В Шымкенте задержан алматинец с наркотиками в особо крупном размере – видео
Фото: YouTube/PolisiaKz
Наркотики в особо крупном размере изъяли у алматинца в Шымкенте. Об этом 13 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.
Как следует из релиза, житель Алматы, занимавшийся распространением синтетических наркотиков в Шымкенте, задержан полицией в ходе оперативных мероприятий по обеспечению принципа "Закон и порядок".
"При проверке у мужчины обнаружено и изъято четыре обмотанных скотчем полиэтиленовых пакета с белыми порошкообразными веществами. Заключение экспертизы подтвердило, что это психотропные вещества общим весом около 2 кг".Пресс-служба ДП Шымкента
Установлено, что подозреваемый использовал междугородний общественный транспорт для передвижения и сокрытия своих преступных действий, а также маршрутов перемещения.
"В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Шымкента
В полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение наркотиков.
10 ноября 2025 года стало известно, что в Казахстане арестованы криптокошельки с активами на сумму около 5 млн USDT. О том, как удалось взломать сеть наркодропперов, рассказали в Генпрокуратуре.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript