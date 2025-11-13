#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Шымкенте задержан алматинец с наркотиками в особо крупном размере – видео

полицейские, задержанный, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 17:46 Фото: YouTube/PolisiaKz
Наркотики в особо крупном размере изъяли у алматинца в Шымкенте. Об этом 13 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, житель Алматы, занимавшийся распространением синтетических наркотиков в Шымкенте, задержан полицией в ходе оперативных мероприятий по обеспечению принципа "Закон и порядок".

"При проверке у мужчины обнаружено и изъято четыре обмотанных скотчем полиэтиленовых пакета с белыми порошкообразными веществами. Заключение экспертизы подтвердило, что это психотропные вещества общим весом около 2 кг".Пресс-служба ДП Шымкента

Установлено, что подозреваемый использовал междугородний общественный транспорт для передвижения и сокрытия своих преступных действий, а также маршрутов перемещения.

"В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Шымкента

В полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение наркотиков.

10 ноября 2025 года стало известно, что в Казахстане арестованы криптокошельки с активами на сумму около 5 млн USDT. О том, как удалось взломать сеть наркодропперов, рассказали в Генпрокуратуре.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
