В Шымкенте задержан алматинец с наркотиками в особо крупном размере – видео

Наркотики в особо крупном размере изъяли у алматинца в Шымкенте. Об этом 13 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, житель Алматы, занимавшийся распространением синтетических наркотиков в Шымкенте, задержан полицией в ходе оперативных мероприятий по обеспечению принципа "Закон и порядок".

"При проверке у мужчины обнаружено и изъято четыре обмотанных скотчем полиэтиленовых пакета с белыми порошкообразными веществами. Заключение экспертизы подтвердило, что это психотропные вещества общим весом около 2 кг". Пресс-служба ДП Шымкента

Установлено, что подозреваемый использовал междугородний общественный транспорт для передвижения и сокрытия своих преступных действий, а также маршрутов перемещения.

"В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Шымкента

В полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение наркотиков.

