Женщина серьезно пострадала во время пожара в Павлодаре
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
13 ноября в 17:40 на пульт оператора службы 112 поступило сообщение о пожаре в частном доме в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.
На вызов были направлены пожарные бригады, спасатели, ЦМК ДЧС Павлодарской области.
В результате ЧП пострадала 56-летняя женщина.
"Как установлено, горели деревянные конструкции дома, кровля, мебель. Прибывшие расчеты оперативно приступили к тушению пожара. Бригадой скорой медицинской помощи хозяйке дома 1968 г.р. оказана помощь (получила ожоги, отравление продуктами горения), после доставлена в больницу", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Пожар потушили на площади 80 кв. м. В процессе были задействованы 18 сотрудников и пять единиц техники.
Ранее сообщалось, что огнеборцы СКО потушили пожар в частном доме.
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