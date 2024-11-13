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Женщина серьезно пострадала во время пожара в Павлодаре

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 21:03 Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
13 ноября в 17:40 на пульт оператора службы 112 поступило сообщение о пожаре в частном доме в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

На вызов были направлены пожарные бригады, спасатели, ЦМК ДЧС Павлодарской области.

В результате ЧП пострадала 56-летняя женщина.

"Как установлено, горели деревянные конструкции дома, кровля, мебель. Прибывшие расчеты оперативно приступили к тушению пожара. Бригадой скорой медицинской помощи хозяйке дома 1968 г.р. оказана помощь (получила ожоги, отравление продуктами горения), после доставлена в больницу", – говорится в сообщении.
пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 21:03

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Пожар потушили на площади 80 кв. м. В процессе были задействованы 18 сотрудников и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что огнеборцы СКО потушили пожар в частном доме.

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