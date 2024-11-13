Женщина серьезно пострадала во время пожара в Павлодаре

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

13 ноября в 17:40 на пульт оператора службы 112 поступило сообщение о пожаре в частном доме в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

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