Посетителей ресторана в Павлодаре экстренно эвакуировали из-за пожара
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
2 октября в 12:22 на пульт оператора 112 поступило сообщение о задымлении в одном из ресторанов Павлодара по ул. Нуркина.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, загорелись жировые отложения в вытяжной трубе. Площадь тления составила всего 2 кв. м.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
"Пожарные прибыли за считаные минуты и быстро ликвидировали возгорание, не допустив его распространения. Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
ДЧС Павлодарской области напоминает о строгом соблюдении мер пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что рынок горел в Мангистауской области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript