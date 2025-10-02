Посетителей ресторана в Павлодаре экстренно эвакуировали из-за пожара

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

2 октября в 12:22 на пульт оператора 112 поступило сообщение о задымлении в одном из ресторанов Павлодара по ул. Нуркина.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, загорелись жировые отложения в вытяжной трубе. Площадь тления составила всего 2 кв. м. Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области "Пожарные прибыли за считаные минуты и быстро ликвидировали возгорание, не допустив его распространения. Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек", – говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет. Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области ДЧС Павлодарской области напоминает о строгом соблюдении мер пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что рынок горел в Мангистауской области.

