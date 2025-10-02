#АЭС в Казахстане
Происшествия

Посетителей ресторана в Павлодаре экстренно эвакуировали из-за пожара

пожар в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 19:14 Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
2 октября в 12:22 на пульт оператора 112 поступило сообщение о задымлении в одном из ресторанов Павлодара по ул. Нуркина.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, загорелись жировые отложения в вытяжной трубе. Площадь тления составила всего 2 кв. м.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

"Пожарные прибыли за считаные минуты и быстро ликвидировали возгорание, не допустив его распространения. Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

ДЧС Павлодарской области напоминает о строгом соблюдении мер пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что рынок горел в Мангистауской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
