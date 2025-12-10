Узбекистанца задержали с особо крупной партией наркотиков в Таразе

В Таразе задержан 30-летний гражданин Узбекистана с крупной партией наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области при личном обыске в кармане брюк задержанного обнаружили сверток с синтетическим наркотическим средством "A-PVP" весом 2,11 г.

"Также во время обыска по месту жительства иностранца в зале под диваном обнаружили пакет с наркотическими средствами "A-PVP" общим весом 166,09 г. Кроме того изъяты предметы, свидетельствующие о намерении заниматься сбытом: весы и около 1 500 "зип-пакетов" для расфасовки". ДП Жамбылской области

В полиции уточнили, что общий вес изъятых синтетических наркотиков составил более 168,2 г, что квалифицируется как особо крупный размер. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 Уголовного кодекса РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление каналов поставки и других возможных сообщников.

