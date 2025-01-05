Пожарным удалось вынести газовые баллоны во время пожара в Щучинске
Фото: пресс-служба МЧС РК
5 января в Щучинске Акмолинской области на территории частного жилого дома загорелась хозяйственная постройка, сообщает Zakon.kz.
На момент прибытия пожарных расчетов хозяйственная постройка была полностью охвачена огнем и шел густой дым.
"Спасатели оперативно вынесли на безопасное расстояние два газовых баллона в ходе разведки. Профессиональные огнеборцы предотвратили распространение огня на жилой дом и ликвидировали пожар на площади 90 кв. м". Пресс-служба МЧС РК
Как уточняется, пострадавших нет.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в новой школе в Таразе.
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