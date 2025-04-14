В Туркестанской области граждане и полиция объединились в борьбе с наркотиками

В рамках поручения Министерства внутренних дел Республики Казахстан полиция Туркестанской области предприняла важный шаг в борьбе с наркопреступностью.

При Департаменте полиции Туркестанской области впервые создан Совет по профилактике наркопреступлений. Председателем совета назначен первый заместитель начальника департамента полиции Курманбек Сахов.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В состав совета вошли известные представители общественности, которые являются примером для подражания среди молодежи. Это общественные деятели, спортсмены, журналисты, государственные служащие и профессионалы в своей области.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Так, заместителем председателя совета назначен депутат маслихата С. Арыстанов. Также в совет вошли У. Рахиев, Е. Толепов, А. Халиллаев, О. Алтаева, Л. Бекеева, М. Жумаханұлы, Х. Мухаммад, К. Абенов, Е. Толегенов, К. Зайнишев, А. Илескен и Г. Кипчакбаева. Представителям гражданского общества были вручены специальные удостоверения.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Таким образом, полиция, общественные активисты и известные личности объединили усилия в борьбе с наркопреступностью, поддержании общественного порядка и пропаганды здорового образа жизни.

Отметим, что за первые три месяца текущего года органами внутренних дел области выявлено 113 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято около 140 килограммов наркотических средств. Проведено 311 профилактических мероприятий, в которых приняли участие более 34 тысяч жителей.

Кроме того, выявлено и заблокировано 305 информационных сайтов и закрашено 50 надписей, рекламирующих наркотики. С помощью служебных собак проведены 40 рейдах в местах массового скопления граждан.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В завершение встречи члены совета подтвердили готовность к совместной и плодотворной работе для достижения общей цели, а также сделали памятное фото.