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Законодательство РК

Дочь подозревают в зверском убийстве 73-летней матери в Актюбинской области

Дочь подозревают в жестоком убийстве пожилой матери в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:31 Фото: Zakon.kz
Утром 14 ноября в селе Мартук Актюбинской области полицейские обнаружили тело 73-летней женщины. Предварительно причиной ее смерти стали травмы внутренних органов, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", в преступлении подозревают 48-летнюю дочь умершей. В данный момент она задержана. Отмечается, что между родственницами возник конфликт во время совместного распития алкоголя.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, подозреваемую поместили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что молодого парня убили в Кокшетау в день его бракосочетания в одном из развлекательных заведений.

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