В Казахстане накрыли подпольный цех по переработке золота – захватывающие кадры задержания
Отмечается, что деятельность группы лиц, занимавшейся незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шортандинского района, пресечена Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры.
"Оперативно-розыскными мероприятиями установлен подпольный цех, оборудованный для переработки золотосодержащей руды и извлечения драгоценных металлов. Изъяты оборудование для дробления и плавки руды, слиток золота весом 446 граммов, 4 тонны золотосодержащего материала, 6 кг ртути, а также денежные средства в размере более 2 млн тенге и 8 тыс. долларов. В ходе обысков также обнаружены огнестрельное оружие и патроны", – следует из релиза, распространенного в пятницу.
В настоящее время, как отметили в агентстве, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица, а также объем незаконно добытых драгоценных металлов.
"Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК
Иная информация, как пояснили в агентстве, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
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