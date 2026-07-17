В Казахстане накрыли подпольный цех по переработке золота – захватывающие кадры задержания

В Акмолинской области выявлен подпольный цех по переработке золота. Об этом сегодня, 17 июля 2026 года, заявили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что деятельность группы лиц, занимавшейся незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шортандинского района, пресечена Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры.

"Оперативно-розыскными мероприятиями установлен подпольный цех, оборудованный для переработки золотосодержащей руды и извлечения драгоценных металлов. Изъяты оборудование для дробления и плавки руды, слиток золота весом 446 граммов, 4 тонны золотосодержащего материала, 6 кг ртути, а также денежные средства в размере более 2 млн тенге и 8 тыс. долларов. В ходе обысков также обнаружены огнестрельное оружие и патроны", – следует из релиза, распространенного в пятницу.

В настоящее время, как отметили в агентстве, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица, а также объем незаконно добытых драгоценных металлов.

"Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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9 июля 2026 года стало известно, что в Жамбылской области пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Казахстана. По данным АФМ, контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.