"Как это произошло – тайна": 120 домов в Алматы остались без газа после странного ДТП

В Алматы 120 домов остались без газа после дорожно-транспортного происшествия. Единственным участником аварии стала автовышка Isuzu, которая врезалась в газовую арку в Медеуском районе города. Подробности странного ДТП на месте происшествия узнал корреспондент Zakon.kz.

По словам очевидцев, транспортное средство двигалось по ул. Мустафы Шокая. Проехав от Восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД) 100 м, автовышка врезалась в газовую арку низкого давления и сорвала ее с нескольких опор. Также в результате аварии оборвались провода линии электропередач.

Высота газовой арки – 5 м, на ней установлен соответствующий дорожный знак. Очевидцы отметили, что автовышка должна была проехать без проблем под ней. По их словам, как это произошло и каким образом транспортное средство зацепило арку, – тайна.

По словам водителя Isuzu, вышка на его транспортном средстве была опущена. Мужчина не знает, как вышка зацепила газовую арку. Также он заверил, что транспортное средство при поднятой вышке не двигается.

Прибывшие на место газовики тоже спросили у водителя, как он зацепил газовую арку при спущенной вышке. Мужчина им рассказал, что авто якобы наехало и зацепилось за двухжильный провод, после чего транспортное средство подкинуло вверх. В результате этого, по словам мужчины, автовышка ударилась об арку газовой трубы.

В результате ДТП 120 домов остались без газоснабжения.

Очевидцы также рассказали, что столкновение автовышки с газовой аркой было настолько жестким, что труба сломалась в нескольких местах. Вместе с тем автовышка пробороздила асфальт, когда после столкновения с газовой аркой отскочила назад.

Газовики пообещали как можно скорее провести ремонтные работы и подать "голубое топливо" в дома сегодня.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматы и АО "QazaqGaz Aimaq".

Обновлено в 17:38

"7 августа 2026 года в результате наезда автовышки марки Isuzu с поднятой стрелой на арочный переход уличного газопровода низкого давления диаметром 159 мм произошло повреждение газопровода по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Мустафы Шокая, 93А. В связи с аварийной ситуацией временно прекращено газоснабжение 120 вводов частных жилых домов". Пресс-служба АО "QazaqGaz Aimaq"

В настоящее время специалисты Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" проводят аварийно-восстановительные работы.

В целях обеспечения безопасности жителей попросили перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до полного завершения аварийно-восстановительных и последующих пусковых работ.

В компании обратили внимание на то, что с начала 2026 года по вине водителей транспортных средств зарегистрировано 112 случаев повреждения газопроводов в результате ДТП и нарушений правил эксплуатации специальной техники. Для оперативной ликвидации последствий подобных происшествий задействованы семь аварийно-восстановительных бригад.

Алматинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" призывает водителей грузового транспорта и специальной техники строго соблюдать требования безопасности, учитывать габариты транспортных средств и подъемных механизмов, а также проявлять повышенную осторожность при движении в местах прохождения газораспределительных сетей. Соблюдение этих требований позволит предотвратить повреждение газовой инфраструктуры и обеспечить безопасность жителей города.

Ранее сообщалось, что уснувший таксист заехал под фуру перед торговым центром в Алматы. Основной удар пришелся на пассажирку, которая сидела спереди. Зажатую в автомобиле женщину извлекали спасатели. Она получила тяжелейшие травмы. Ее и водителя сразу же госпитализировали.