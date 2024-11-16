Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Перевернулся автобус с пассажирами: водителя легковушки осудили в ЗКО

Автобус перевернулся с пассажирами: водителя легковушки осудили в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 11:31 Фото: pixabay
Два года проведет в заключении водитель автомобиля, по вине которого перевернулся автобус с пассажирами в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что авария произошла 18 августа 2024 года в 9 утра на пересечении улиц Скоробогатова и Чижинская в селе Таскала.

По информации пресс-службы Департамента полиции ЗКО, 34-летний владелец Hyundai Elantra, не предоставив преимущество движения, столкнулся с автобусом Toyota Coaster. 53-летний водитель пассажирского транспорта скончался в реанимации и еще 18 человек пострадали.

Уголовное дело в отношении виновника ДТП рассмотрено в Таскалинском районном суде.

"Приговором суда мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на пять лет", – пояснили в облсуде.

Иск сына скончавшегося водителя автобуса удовлетворен частично: с осужденного взысканы материальный ущерб в размере двух млн тенге и моральный вред в размере пяти млн тенге. За вторым потерпевшим, которым выступило ТОО, признано право на удовлетворение иска. Этот вопрос передан на рассмотрение суда в порядке гражданского судопроизводства.

Судебной коллегией по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

В ночь на 16 ноября 2024 года в Алматы с новой развязки кубарем вылетел автомобиль. Его водитель сбежал с места ДТП.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Перизат Кайрат взяли под стражу на два месяца
Перизат Кайрат
Сборы для Палестины: новые подробности по делу Перизат Кайрат сообщили в АФМ
Пассажирский поезд сбил коров в Акмолинской области
Пассажирский поезд сбил коров в Акмолинской области
Сахибам Садырова
Западно-Казахстанская область ДТП 2024 год Автобусы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Аслан Бжания отказался уходить в отставку
Президент Абхазии отказался уйти в отставку и попросил не поддаваться провокации
снег в Алматы в ноябре
Временное потепление и снова осадки: погода в Алматы на неделю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: