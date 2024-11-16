Перевернулся автобус с пассажирами: водителя легковушки осудили в ЗКО

Два года проведет в заключении водитель автомобиля, по вине которого перевернулся автобус с пассажирами в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что авария произошла 18 августа 2024 года в 9 утра на пересечении улиц Скоробогатова и Чижинская в селе Таскала.

По информации пресс-службы Департамента полиции ЗКО, 34-летний владелец Hyundai Elantra, не предоставив преимущество движения, столкнулся с автобусом Toyota Coaster. 53-летний водитель пассажирского транспорта скончался в реанимации и еще 18 человек пострадали.

Уголовное дело в отношении виновника ДТП рассмотрено в Таскалинском районном суде.

"Приговором суда мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на пять лет", – пояснили в облсуде.

Иск сына скончавшегося водителя автобуса удовлетворен частично: с осужденного взысканы материальный ущерб в размере двух млн тенге и моральный вред в размере пяти млн тенге. За вторым потерпевшим, которым выступило ТОО, признано право на удовлетворение иска. Этот вопрос передан на рассмотрение суда в порядке гражданского судопроизводства.

Судебной коллегией по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

В ночь на 16 ноября 2024 года в Алматы с новой развязки кубарем вылетел автомобиль. Его водитель сбежал с места ДТП.