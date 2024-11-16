Смертельное ДТП в Алматинской области: 18-летний водитель скрылся с места аварии

Фото: pixabay

В Алматинской области 18-летнего водителя подозревают в наезде на четырех пешеходов. Одна из них, 16-летняя девушка, скончалась, сообщает Zakon.kz.

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