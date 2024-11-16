Смертельное ДТП в Алматинской области: 18-летний водитель скрылся с места аварии
Фото: pixabay
В Алматинской области 18-летнего водителя подозревают в наезде на четырех пешеходов. Одна из них, 16-летняя девушка, скончалась, сообщает Zakon.kz.
Авария произошла в Есике 14 ноября. Водитель скрылся с мета ДТП.
"В результате дорожной аварии 16-летняя девушка госпитализирована в районную больницу. Утром, 15 ноября, от полученных травм она скончалась. По факту дорожно-транспортного происшествия полицией возбуждено уголовное дело", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен, задержан и водворен в ИВС 18-летний местный житель.
16 ноября 2024 года в Алматы в результате ДТП с двумя автобусами и легковым автомобилем пострадали два водителя общественного транспорта.
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